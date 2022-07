Neuburg

Energiekrise: Neuburgs Oberbürgermeister ruft zum Gipfel

Verallia im Industriegebiet Grünau füllt mit seiner Abwärme 30 Prozent der Energie im Nahwärmenetz der Stadt. Die Glasfabrik wäre eines der Unternehmen in Neuburg, die es besonders hart treffen würde, wenn Russland den Gashahn ganz zudreht.

Plus Russland dreht den Gashahn für die turnusmäßige Wartung der Ostsee-Pipeline zu. Bleibt er danach geschlossen? Neuburgs OB Bernhard Gmehling glaubt, dass die Menschen sich nicht im Ansatz eine Vorstellung machen, was das bedeuten würde.

Von Manfred Rinke

Es werden Tage der Ungewissheit, wenn Russlands Energieriese Gazprom am 11. Juli die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 für seine turnusmäßige Wartung herunterfährt. Auf diesem Weg wird dann zehn Tage lang kein Gas mehr nach Deutschland fließen und viele befürchten, dass Putin den Gashahn auch danach nicht mehr aufdrehen lässt. „Die Menschen machen sich nicht im Ansatz eine Vorstellung, was das bedeuten würde“, sagt Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Das wird richtig heftig.“ Wie Neuburg auf die Folgen reagieren könnte, soll in einem Krisengipfel besprochen werden.

