Entscheidung vertagt: Stadt Neuburg wartet auf Detail zu Volkstheater-Neubau

Plus Nach wie vor ist nicht sicher, ob die Stadt Neuburg den Neubau des Volkstheaters finanziell unterstützen wird. Einige Details müssen noch geklärt werden.

Wieder ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht der entscheidende Durchbruch für eine Umsetzung: In einer Sondersitzung hat sich der Neuburger Kulturausschuss mit dem geplanten Bau des Volkstheaters auf dem Geländer des Juliusbräu beschäftigt. Konkret ging es um die Unterstützung durch die Stadt Neuburg, die das Volkstheater dringend braucht, um die Planungen weiter voranzutreiben. Denn das Bekenntnis der Stadt zu dem Projekt ist ausschlaggebend für weitere Förderungen.