Erneut Schockanrufe in Neuburg: So verhalten Sie sich richtig

In Neuburg gab es erneut mehrere Schockanrufe. Die Polizei gibt Tipps, wie man im Betrugsfall reagiert.

Zu mehreren sogenannten Schockanrufen ist es am 15. April in Neuburg gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Anrufer gaben in allen Fällen vor, dass ein naher Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Nur durch Zahlung einer Kautionssumme könne eine Haftstrafe verhindert werden. Die Neuburger erkannten zum Glück in allen Fällen den Betrugsversuch und legten sofort wieder auf. Allein im Stadtgebiet Neuburg wurden innerhalb kurzer Zeit drei identische Fälle der Polizei mitgeteilt.

Polizei warnt vor Schockanrufen in Neuburg

Die Polizeiinspektion Neuburg gibt im Zusammenhang mit diesem Betrugsphänomen folgende Präventionstipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Weitere Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord finden sich auf folgender Internetseite: Die Bayerische Polizei - LEG AUF! - Polizeipräsidium Oberbayern Nord startet Präventionskampagne gegen Call-Center-Betrug. (AZ)