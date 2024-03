Erst Cannabis konsumiert, dann von der Polizei am E-Scooter erwischt

Die Fahrt eines 25-Jährigen mit einem E-Scooter in Neuburg endete im Krankenhaus. Der Mann musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen.

Unter Drogeneinfluss war am Dienstagabend ein 25-Jähriger in Neuburg unterwegs. An der Elisenbrücke wurde er von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 19 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt worden, heißt es im Polizeibericht.

Ein Drogentest reagierte bei dem Neuburger E-Scooter-Fahrer positiv

Dabei vermuteten die Beamten bereits, dass der Neuburger Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf Cannabis. Der Neuburger durfte nicht mehr weiterfahren, der Roller wurde sichergestellt. Im Anschluss musste sich der 25-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)