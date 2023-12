Fahrerflucht am Neuburger Schrannenplatz: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter fährt am Neuburger Schrannenplatz einen Pfosten um. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Gelände einer Immobilienfirma am Neuburger Schrannenplatz ist am Dienstagnachmittag ein Absperrpfosten umgefahren worden. In der Zeit von 13 Uhr bis 17.50 Uhr fuhr laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Pfosten.

Fahrerflucht am Schrannenplatz in Neuburg

Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

