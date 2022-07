Neuburg

vor 51 Min.

Feinster Humor: Martin Frank beweist sich im Schlosshof als Alleinunterhalter

Plus Kabarettist Martin Frank kombiniert in seinem neuen Programm "Einer für alle - Alle für keinen" trockenen Humor mit Gesellschaftskritik – und singt ganz nebenbei Opern.

Von Anna Hecker

Zwei Konzerte in Neuburg, eines davon ausverkauft – der niederbayerische Kabarettist Martin Frank aus Hutthurm bei Passau ist nicht nur in Neuburg ein gerngesehener Gast. Kein Wunder, mausert sich der Mann mit dem trockenen Humor doch langsam in den bayerischen Kabarett-Himmel, wenn er in seinem Programm nicht mehr nur seine Mitbürger und Mitbürgerinnen mit geschultem Auge karikiert, sondern auch mit feinstem Humor Gesellschaftskritik in sein Programm „Einer für alle - Alle für keinen“ einfließen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

