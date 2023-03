Feuerwehr Neuburg: Ein Team, das den Kommandanten stolz macht

Plus Hinter der Neuburger Feuerwehr liegt ein aufregendes und erfolgreiches Jahr 2022. Unter den vergleichbar wenigen Einsätzen gab es besonders belastende. Markus Rieß wird als Kommandant bestätigt.

Geht es allein um die Zahl der Einsätze, dann liegt ein eher ruhigeres Jahr hinter den 94 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen (fünf an der Zahl). Insgesamt „nur“ 417 Mal rückte die Wehr 2022 aus. Dies führt der am Samstag bei der Mitgliederversammlung wiedergewählte Kommandant Markus Rieß darauf zurück, dass im Frühjahr vergangenen Jahres coronabedingt „noch alles etwas im Schlafmodus“ lag. Die reine Zahl der Einsätze täuscht aber darüber hinweg, dass hinter den Neuburger Feuerwehrlern überaus fordernde Monate liegen.