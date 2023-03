Fleischspieß mit Zigarette beworfen: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter einen Fleischspieß mit einer Zigarette beworfen. Aus hygienischen Gründen musste das Fleisch entsorgt werden.

Am Samstagfrüh gegen 2 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Fleischspieß mit einer Zigarette beworfen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in einem Imbiss in der Neuburger Luitpoldstraße.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Neuburg melden

Da der Fleischspieß aus hygienischen Gründen nicht mehr verwendet werden konnte, musste er entsorgt werden. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter der Nummer 08431/6711-0. (AZ)