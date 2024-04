Flohmarkt, Mama-Party, Führungen: Was am Wochenende geboten ist

Am Wochenende vom 5. bis 7. April ist wieder einiges geboten: Flohmarkt, Mama-Party und eine berühmte Pianistin.

Auch am zweiten Osterferienwochenende gibt es keinen Grund, das eigene Haus nicht zu verlassen. So können zu frühlingshaften Temperaturen wieder einige Events in Neuburg und der Region besucht werden. Hier sind ein paar Tipps der Redaktion:

Diese Konzerte sind in Neuburg und Region geboten

Bereits am Freitag gibt es die Möglichkeit, mit Jazz in das Wochenende zu starten. So kann man am Freitag einen der interessantesten Saxofonisten Deutschlands bestaunen. Das Jason Seizer Quartet tritt um 20.30 Uhr im Birdland Jazzclub auf. Aber auch am Samstag hat das Birdland einiges zu bieten. So spielt Lynne Arriale, welche zu den eindrucksvollsten Pianisten der Welt zählt, mit ihrem Trio ab 20.30 Uhr auf. Aufgrund des Andranges findet am Sonntag ein Zusatzkonzert des Lynne Arriale Trio, ebenfalls um 20.30 Uhr, statt.

In der Drogerie spielt am Samstag hingegen die Band Switch aus dem Münchener Umland. So kann man den Abend mit Songs unter anderem von Elle King oder auch Maroon5 genießen.

spielt am Samstag hingegen die Band Switch aus dem Münchener Umland. So kann man den Abend mit Songs unter anderem von Elle King oder auch Maroon5 genießen. In Rennertshofen findet am Samstag das Frühjahrskonzert der Jugend- und Marktkapelle Rennertshofen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turnhalle Rennertshofen .

Diese Flohmärkte und Führungen gibt es am Wochenende

Am Freitag und Samstag ist der Vintage-Flohmarkt an der ehemaligen Bergbauers Weinecke einen Besuch wert. Die Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Am Sonntag findet hingegen der Flohmarkt am Südpark von sieben bis 14 Uhr statt.

Beim Herbstflohmarkt am Südpark ging es am Montag eng zu. Die vielen Besucher sorgten für Stau und Verkehrschaos. Foto: Foto: Annemarie Meilinger

Am Samstag ist für alle Anime-Fans der Anime-Tauschtag im Kinopalast Neuburg nicht zu verpassen.

Am Freitag gibt es die Möglichkeit an der Nachtwächterführung "Durch Neuburg mit Laternenlicht" teilzunehmen. Beginn ist um 20.30 Uhr an der Tourist-Information.

Am Sonntag gibt es wiederum um 14 Uhr eine Führung durch das Stadtmuseum .

. Am Sonntag findet in der Altstadt zusätzlich eine Sonn- und Feiertagsführung statt. Beginn ist um 14.30 Uhr an der Tourist-Information.

Diese Partys sind am Wochenende geboten

Bereits am Freitag bietet das Fly das Event "Mama geht feiern" an. So wird unter dem Motto "Jetzt ist die Mama mal dran" ab 20 Uhr gefeiert. Am Samstag gibt es im Fly wiederum die Flashback Clubbing Party. So kann zu Hip-Hop und Classic Sounds von DJ D-Tronic getanzt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung