Neuburg

vor 3 Min.

Fluch oder Segen? Was Chat GPT für Schulen und den Journalismus bedeutet

Plus Was bedeuten Künstliche Intelligenzen wie Chat GPT für den Journalismus, die Schulen und Hochschulen? Dieser Frage ging eine Podiumsdiskussion im Neuburger Otto nach.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Ganz schön schlau, diese Künstliche Intelligenz (KI). Mit einigen Schlüsselwörtern vorgegeben schreibt sie einen richtig guten Aufsatz oder kürzt sie eine Pressemitteilung. Sie löst Mathe-Aufgaben in Sekunden – inklusive des Rechenwegs. Seit Chat GPT im November 2022 für alle Internet-Nutzer zugänglich wurde, ist die KI in aller Munde. Am Dienstag war sie Thema im Kreativraum des Neuburger Otto: Was machen KIs mit dem Berufsbild des Journalisten und wie wirken sie sich auf Schüler, Lehrer, Professoren und Studenten aus?

Sandra Siebenhüter diskutierte mit Barbara Wild, Leiterin der Lokalredaktion der Neuburger Rundschau, mit Marcel Koražija, Lehrer am Descartes-Gymnasium Neuburg und Projektleiter "Digitale Schule der Zukunft", mit Professor Holger Hoppe vom Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt und mit den Schülern Lilli und Jan, beide aus der 10. Klasse am Descartes Gymnasium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen