Förderung läuft aus: Ungewisse Zukunft für Mittagsbetreuung im Ostend

Plus Das Bürgerhaus Ostend betreut aktuell 19 Grundschüler. Doch das Förderprogramm läuft zum Jahresende aus. Die Verantwortlichen hoffen auf Ehrenamtliche – oder unerwartetes Geld.

Jeden Mittag, zumindest von Montag bis Donnerstag, geht es für 19 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ost einmal über die Straße, in das Bürgerhaus Ostend. Dort können die Mädchen und Buben mittagessen, betreut ihre Hausaufgaben erledigen und spielen. Doch ob für all die Kinder diese Möglichkeit auch im neuen Jahr besteht, ist ungewiss.