Formel 1 und Fahrerlebnis: Wie sich Audi Neuburg aufstellt

Plus Die Zukunft des Audi-Standortes in Neuburg steht ganz im Zeichen der Formel 1. Dafür wird Personal eingestellt und investiert. Was heißt das für die Anwohner?

Von Manfred Dittenhofer

Für den einen ist es Musik, für den anderen einfach nur Lärm. Laute Motoren und quietschende Reifen haben in der Vergangenheit immer mal wieder für Verdruss unter den Nachbarn von Audi in Neuburg geführt. Denn pro Jahr über nutzen über 6000 Gäste die Strecken auf dem Gelände, um ein besonderes Fahrerlebnis der Audi-Modelle zu testen. Um die Balance zwischen diesen Events, damit verbundenen Auswirkungen auf die Anlieger und für die Natur zu finden und auch darüber zu informieren, stellte sich Standortleiter Mate Beric den Fragen der Menschen aus Heinrichsheim und Bruck - und berichtete über die Pläne vor Ort.

Zum achten Mal waren die Nachbarn zum Dialog ins Veranstaltungsgebäude vor Ort eingeladen. Die Gäste interessierten sich vor allem für das Engagement von Audi Sport in der Formel 1 und welche Auswirkungen sich daraus für den Neuburger Standort ergeben.

