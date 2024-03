Freie Wähler Neuburg bedauern Rückzug von Landrat Peter von der Grün

Landrat Peter von der Grüns Kündigung seiner Mitgliedsschaft in der Kreisvereinigung der Freien Wähler war ein Paukenschlag. Nun äußern sich die Freien Wähler Neuburg zu den Ereignissen.

Monatelang zog sie sich, die Kritik an Landrat Peter von der Grün und seiner Arbeit. Nun zog der Neuburg-Schrobenhausener Kreischef überraschend die Konsequenzen und kündigt seine Mitgliedschaft in der Kreisvereinigung der Freien Wähler und tritt damit auch aus der FW-Fraktion im Kreistag aus. Diesen Schritt verkündet er in einem offenen Schreiben. Nun beziehen die Freien Wähler Neuburg Stellung zu den Ereignissen.

"Der Rückzug von Peter von der Grün aus dem Kreis der Freien Wähler bedauern wir in Neuburg sehr", heißt es in der Stellungnahme von Vorsitzendem Florian Herold im Namen des Vorstands. Die letzten Jahre - zusätzlich geprägt von Corona und den politischen Herausforderungen der Migration und Unterbringung von vielen Flüchtenden - nicht in Einklang bringen zu können, sei eine Entwicklung, "die nicht nur wir in unserem Landkreis wahrgenommen haben".

Freie Wähler Neuburg bedauern Rückzug von Peter von der Grün

Für die persönlichen Zerwürfnisse Weigert – von der Grün "haben wir kein Verständnis", hier hätten Lösungen gefunden werden müssen, wie es weiter heißt. Man schätze insbesondere den Menschen Peter von der Grün sehr, und als Verein der Freien Wähler Neuburg freue man sich, ihn als "unser Mitglied und unseren Freund" weiterhin bei allen unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Gerne wirke man aktiv mit an einer sachorientierten Arbeit im Landkreis und bringe sich hier gerne mit ein.

"Einen Bruch mit Peter von der Grün und den Freien Wählern Neuburg gibt es nicht! Wir bitten darum an der Stelle auch wahrzunehmen, dass die Struktur der Freien Wähler autark aufgebaut ist. Wir wünschen Peter von der Grün weiterhin viel Kraft und Tatendrang für unseren Landkreis", heißt es abschließend in der Stellungnahme. (AZ)