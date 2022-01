„Fridays for Future“ aus Neuburg fordern Ampellösung für gefährliche Kreuzung

Die Aktionsgruppe "Fridays & Parents for Future" aus Neuburg äußern sich in einer Stellungnahme zur Situation an der Kreuzung Monheimer/Ingolstädter Straße. Was sie künftig fordern.

In folgender Stellungnahme äußert sich die Neuburger Aktionsgruppe „Fridays & Parents for Future“ zur Situation an der Kreuzung Monheimer/Ingolstädter Straße:

„Fridays & Parents for Future Neuburg übergab im Oktober 2020 an Herrn Oberbürgermeister Dr. Gmehling die Petition „Sichere Geh- und Radwege für Neuburg“. Über 1700 Unterstützer*innen haben diese unterzeichnet und sich unseren Forderungen angeschlossen. Als dringlichste Maßnahme wurde die Abschaltung zeitgleicher Grünphasen für Kraftfahrzeuge und Fußgänger*innen/Radfahrer*innen an der Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße gefordert. Die Stadtspitze hält bis heute an wenig wirkungsvollen Maßnahmen fest, wie die aktuelle Situation erneut unter Beweis stellt und obwohl aus den verschiedensten Richtungen immer wieder Hinweise hinsichtlich der Gefährdung von Verkehrsteilnehmer*innen kommen. Selbst der Antrag von Verkehrsreferent und Fahrradbeauftragter der Stadt Bernhard Pfahler für eine getrennte Ampelschaltung wurde abgelehnt, mit der Begründung, dass der Autoverkehr längere Wartezeiten in Kauf nehmen müsste.

"Fridays for Future" Neuburg fordert Ampellösung an Kreuzung Monheimer/Ingolstädter Straße

Auch die von Fridays & Parents for Future Neuburg geforderte zügige Umsetzung der Fußgänger- und Fahrradbrücke als sichere Querung der Donau, gerade auch für Schulkinder, wird einer Autobrücke untergeordnet. Und gerade zieht wieder ein Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung für eine Fahrradbrücke ungenutzt an Neuburg vorbei. Die Umstellung der Ampelschaltung am Gefahrenpunkt Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße ist die wirksame Maßnahme. Es geht um den Erhalt von Gesundheit und Leben von Menschen, um den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen. Und gerade in diesem Fall gibt es eine schnelle, einfach umzusetzende und günstige Lösung. An Herrn Oberbürgermeister Dr. Gmehling, an die Damen und Herren des Stadtrates: Stimmen Sie endlich zu! Setzen Sie sie jetzt um!“