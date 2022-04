Neuburg

vor 34 Min.

Fußballschiedsrichterin Barbara Karmann: Erst ausgelacht, dann respektiert

In Action auf dem Rasen: Diese Momente liebt die Neuburger Schiedsrichterin Barbara Karmann. Sich in der Männerdomäne zu beweisen, war für die 35-Jährige nicht immer leicht, ein Leben ohne Fußball aber nicht vorstellbar.

Plus Frauenpower: In Führungspositionen sind Frauen immer noch kaum vertreten. Wir blicken auf verschiedene Bereiche im Raum Neuburg, wo starke Frauen an der Spitze stehen. Diesmal erzählt Barbara Karmann aus Neuburg.

Von Anna Hecker

Jetzt erst recht! Das war lange Zeit das Motto von Barbara Karmann, als es darum ging, ihr Hobby zu leben. Denn dieses Hobby verlangt der Neuburgerin einiges an Stärke ab – nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist. Eine Frau, die sich in der Männerdomäne Fußball beweisen will, als Schiedsrichterin, die auch Herrenspiele pfeift. Und die heute sagt, ihr größtes Ziel ist es, allen Frauen und Mädchen Mut zu machen, ihrem Beispiel zu folgen.

