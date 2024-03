Neuburg

Fußwaschung in der Neuburger Hofkirche: Eine Geste der Demut und des Dienens

Plus Die Pfarrer Herbert Kohler und Dominic Leutgäb wuschen am Gründonnerstag in Neuburg zwölf sozial engagierten Menschen die Füße.

Von Winfried Rein

Papst Franziskus tat es am Gründonnerstag im Frauengefängnis Rebibbia in Rom, Stadtpfarrer Herbert Kohler am Abend in der Neuburger Hofkirche: Sie wuschen zwölf Gläubigen symbolisch die Füße. Das Ritual erinnert an das Letzte Abendmahl und daran, wie Jesus vor seiner Kreuzigung den Jüngern die Füße gewaschen hatte.

Weil die Fußwaschung als Geste der Demut und des Dienens gilt, lud Pfarrer Herbert Kohler diesmal zwölf „Diener“ ein, die ehren- oder hauptamtlich soziale Leistungen für Mitmenschen erbringen. „Jeder von Ihnen könnte hier vorne stehen“, rief der Pfarrer den Besuchern in der vollbesetzten Hofkirche zu.

