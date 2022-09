Neuburg

vor 17 Min.

FW-Septemberfest: Politikerderblecken mit "Engelszungen"

Plus Die Freien Wähler Neuburg feiern ein Septemberfest mit politischem Singspiel. Als Klofrauen und Engel blicken sie auf die jüngsten Entwicklungen. Zum Schluss gibt es noch ein Schmankerl.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Wer will sich schon in München auf der Wiesn durch die Mengen schieben, wenn am gleichen Tag in Neuburg auch ein Bieranstich bei einem „Oktoberfest“ stattfindet. Und dann auch noch verbunden mit einem politischen Singspiel, dem sogenannten Politikerderblecken, und einer Blaskapelle – Bierzeltstimmung (wenn auch im Kolpingsaal) lässt grüßen. Geladen hatten die Freien Wähler zu ihrem Septemberfest (Oktoberfest ist schließlich schon vergeben), mit dem sie das – mal wieder wegen Corona – ausgefallene Starkbierfest nachholten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen