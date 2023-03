Neuburg

Gastro-Wechsel in den Neuburger Bädern: Das plant die neue Pächterin

Plus Die Neuburgerin Vanessa van Delft übernimmt als neue Pächterin Cafeteria und Kiosk in Park- und Brandlbad. Die 41-Jährige hat "Bock" auf die Herausforderung und möchte einiges verändern.

Die beiden Bäder in Neuburg bieten künftig ein neues gastronomisches Angebot. Ein Auswahlteam der Stadtwerke hat sich für Vanessa van Delft als neue Pächterin von Cafeteria und Kiosk in Park- und Brandlbad entschieden. Die Neuburgerin tritt damit die Nachfolge von Familie Gebel an, die seit 2016 die Badegäste mit "Toniz Pizza" mit Essen und Trinken versorgt hat. Die Cafeteria im Parkbad ist bereits seit Monaten geschlossen, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Pächter wurde zum 1. Februar dieses Jahres beendet, "in gegenseitigem Einvernehmen", wie es von den Stadtwerken heißt. Van Delft startet zur neuen Freibadsaison und will einiges verändern, kündigt sie an.

