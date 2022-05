Gerangel in Neuburger Bar: 17-Jähriger tritt junge Frau

In einer Bar in Neuburg geraten ein 17-Jähriger und eine 22-Jährige zusammen. Erst gibt es ein Gerangel, dann tritt der junge Mann unvermittelt gegen die Frau.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kam es in einer Bar im Innenstadtbereich von Neuburg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen und einem 17-jährigen Neuburger. In diesem Verlauf wurde die 22-Jährige laut Polizei mehrfach beleidigt. Daraufhin entwickelte sich ein kurzzeitiges Gerangel zwischen dem 17-Jährigen und dem Freund der Neuburgerin.

Neuburg: Gerangel in Bar

Nachdem die beiden Kontrahenten durch unbeteiligte Gäste getrennt worden waren, trat der 17-Jährige die 22-Jährige unvermittelt gegen den Unterkörper. Dadurch wurde diese leicht verletzt. Der Täter wurde anschließend aus der Bar verwiesen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (nr)