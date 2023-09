Glühwein auf dem Balkon: Neuburger Markthalle wird im Winter zur Lounge

Plus Die Markthalle in Neuburg soll während des Weihnachtsmarktes bewirtet werden. Der Außenbereich steht im Fokus.

Bei diesem Tagesordnungspunkt sprach Oberbürgermeister Bernhard Gmehling von "einem sehr schönen Vorschlag": Auf dem Tisch der Gremiumsmitglieder des Neuburger Finanzausschusses lag der Vorschlag von Anis Chaalali, die Markthalle während der Wintermonate in eine Lounge zu verwandeln. Der Wirt des Pfafflinger will damit zur Belebung der Innenstadt beitragen.

Aktuell erlebe die Markthalle "im zarten Alter von 40 Jahren eine Renaissance", meinte gleich zu Beginn Pressesprecher Bernhard Mahler. Er hatte einen Vor-Ort-Termin betreut, bei dem zusammen mit Chaalali die Umsetzung seines Projekts überprüft wurde. Der Wirt plant, zwischen dem 30. November und dem 29. Februar 2024 die Markthalle zu bewirten.