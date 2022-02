Neuburg

Grüner Strom für weitere 180 Haushalte in Neuburg

Plus Anumar weiht die Photovoltaik-Erweiterung beim Neuburger Stadtteil Rödenhof ein. Was das bereits dritte Sonnenkraftwerk des Ingolstädter Unternehmens auf Neuburger Stadtgebiet bringt.

Von Manfred Dittenhofer

Geht eine Photovoltaik-Anlage ans Netz, rechnet man die erzeugte Strommenge gerne in Haushalte um, die diesen Strom verbrauchen. Mit der Inbetriebnahme der Freilandanlage Neuburg III am südöstlichen Ortsrand von Neuburg erhalten nun zusätzlich 180 Haushalte ihren Strom aus der Sonne. Am Freitag wurde die 700 Kilowatt-Peak(kWp-)-Anlage des Ingolstädter Unternehmens Anumar offiziell in Betrieb genommen.

