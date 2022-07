Grundstück fehlt: Neuburg bekommt vorerst keinen Waldorfkindergarten

Plus Aus dem Wunsch einer Initiative für einen Waldorfkindergarten in Neuburg wurde bislang nichts, nun ziehen sich die Gründer zurück. Der Stadt Neuburg fehlen Betreuungsplätze.

Aus dem geplanten Waldorfkindergarten in Neuburg wird vorerst nichts. Die Gründerinnen und Gründer einer Initiative, die vor rund zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, ziehen sich zurück. Doch so ganz soll das Vorhaben noch nicht vom Tisch sein.