Hausmittel helfen nicht: Zeckenbefall bleibt in Neuburg konstant hoch

Zeckenstiche bleiben in Neuburg konstant hoch. Der Hausärztesprecher rät zur Impfung gegen FSME.

Plus Mit Zeckenstichen haben die Neuburger Hausärzte auch 2023 viel zu tun. Hausärztesprecher Uli Kurutz gibt Tipps für Betroffene – und rät dringend zur Impfung.

Von Anna Hecker

Egal, ob im Wald, in Wiesen oder sogar im heimischen Garten, überall, wo in Neuburg sattes Grün sprießt, krabbeln sie kaum sichtbar durch die Natur: Zecken. Jedes Jahr haben die Hausärzte in Neuburg und der Umgebung mit zahlreichen Patientinnen und Patienten zu tun, die mit einem Zeckenstich, im Volksmund auch Zeckenbiss genannt, den Arzt um Hilfe bitten. Laut Ärztesprecher Uli Kurutz kann der lästige Parasit sogar selbst entfernt werden – mit ein bisschen Übung.

Ein bis zwei Patienten betreue er pro Tag, die mit einem Zeckenstich zu ihm kommen, sagt Kurutz. Das sei nicht außergewöhnlich hoch und liege im Schnitt der vorangegangenen Jahre. Besonders betroffen seien Menschen, die einen eigenen Garten haben oder draußen Sport machen. Aber auch nach dem Badeausflug kämen einige Neuburger zurück und fänden eine Zecke festgesaugt an der eigenen Haut. Zwingend sei der Arztbesuch danach nicht, versichert Kurutz. Wer ein bisschen Übung hat, kann das kleine Tier vorsichtig aus der Haut entfernen. Wichtig sei dabei, langsam und vorsichtig vorzugehen und die Zecke, indem man die Pinzette direkt an der Haut ansetzt, mit den Beißwerkzeugen zu entfernen – ungeübte Personen reißen dabei manchmal versehentlich den Kopf ab, dann ist der Gang zum Arzt zwingend.

