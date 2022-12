Herrenloses Kajak treibt in Neuburg auf der Donau

Ein herrenloses Kajak beunruhigt Spaziergänger in Neuburg. Die Polizei gibt Entwarnung.

Ein auf der Donau treibendes Kajak ohne Bootsführer hat in Neuburg Bürger beunruhigt. Das teilte die Polizei mit. Am Montag trieb gegen 9.45 Uhr ein herrenloses, gelbes Kajak auf der Donau. Das Paddel befand sich ebenfalls im Wasser, was besorgte Bürger veranlasste, Schlimmstes zu befürchten. Wie die Polizei Neuburg herausfinden konnte, hatte die Benutzerin das Gewässer bereits an einer geeigneten Stelle verlassen und war wohl auf. Kajak und Paddel wurden anschließend durch die eingesetzte Wasserwacht geborgen. (AZ)