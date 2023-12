Neuburg

Hin und her bei der Semmeltaste: Die kostenlose Parkzeit verkürzt sich in Neuburg

In Neuburg konnte man lange Zeit kostenlos für 45 Minuten parken. Damit ist bald Schluss, dann endet der Nulltarif nach 30 Minuten.

Plus Wie lange sollen die Neuburger in der Innenstadt kostenlos parken dürfen? Diese Frage kam erneut im Stadtrat auf den Tisch - mit einem eindeutigen Ergebnis.

30 Minuten oben, 45 unten oder doch eine einheitliche Parkdauer? Die sogenannte Semmeltaste hat in den vergangenen Wochen sowohl den Neuburger Stadtrat als auch den Werkausschuss mehrfach beschäftigt. Es ging über ein einheitliches System für die kostenlose Parkdauer sowohl in Tiefgaragen als auch an den oberirdischen Stellplätzen. Nach längerem Ringen erreichte man nun eine Einigung.

Die Gewerbetreiben und das Stadtmarketing hatten sich mit einer eindeutigen Nachricht an den Stadtrat gewandt: Sie baten darum, das kostenlose Parken bei 45 Minuten zu belassen. So hatte es lange Zeit gut funktioniert, bis im Werkausschuss die Entscheidung gefällt wurden, die Semmeltaste in den Tiefgaragen, dem Parkdeck und dem Parkhaus auf 30 Minuten zu reduzieren.

