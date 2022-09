Neuburg

18:50 Uhr

"Historischer Schritt": Vertrag bringt erstmals Windenergie nach Neuburg

Plus Stadt und Stadtwerke Neuburg schließen einen Vertrag mit Peter Höck, der ein Windrad in Dezenacker betreibt,und bieten damit erstmals Windenergie an. Das soll erst der Anfang sein.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Neuburger Stadtwerke bieten künftig auch Windenergie als Teil ihres Portfolios an. Am Montag haben Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Werkleiter Richard Kuttenreich einen Kooperationsvertrag mit Peter Höck unterschrieben, der ein Windrad im Burgheimer Ortsteil Dezenacker betreibt. Der Vertrag greift zum 1. Januar 2023, läuft über fünf Jahre und beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen