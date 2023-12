Hochwasser in Neuburg: Regen und Schneeschmelze lassen Pegel steigen

In Neuburg ist der Pegel der Donau deutlich angestiegen. Der Scheitel des Hochwassers wird am Mittwoch erwartet. Die Stadt sperrte einige Wege.

Der Schnee ist weg und die Donau ist voll: Das Tauwetter führt seit vergangenem Wochenende zu deutlich höheren Pegelständen an der Donau. Über einen Meter, von drei auf vier, stieg der Wasserstand innerhalb von zwei Tagen an. Am Mittwoch soll der Scheitel des Hochwassers in Neuburg erreicht werden. Laut dem Hochwassernachrichtendienst (HND) kann ein Pegel von bis zu 5,25 überschritten werden.

Die Stadt Neuburg hat erste Vorkehrungen getroffen, um sich gegen das Hochwasser zu wappnen. Am Dienstag wurde der Nachtbergweg gesperrt. Vom Hochwasser betroffen können auch Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens sein. Die Teams von Bauhof, Kläranlage und THW seien in ständiger Bereitschaft, um schnell auf neue Entwicklungen reagieren zu können, teilte die Stadt mit. Entsprechende Schilder kennzeichnen die Gefahr durch das Hochwasser.

Hochwasser durch Schneeschmelze und Regen in Neuburg

Ab einem Pegel von 4,60 Metern wird in Neuburg Meldestufe 3 erreicht. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überfluten können, Sperrungen von überörtlichen Verkehrsverbindungen möglich sind oder der vereinzelte Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich ist. Die Meldestufen werden für jede Pegelstation einzeln festgelegt. Denn der Pegelstand entspricht nicht der wirklichen Wassertiefe. Bei der Einrichtung der jeweiligen Pegel wurde der Pegelstand als willkürliches Maß gewählt. Das hat zur Folge, dass in Neuburg bereits ab einem Pegelstand von 4,60 Meter die Meldestufe 3 erreicht wird, während in Ingolstadt die gleiche Meldestufe erst bei 5,50 Meter überschritten wird.

Dazu kommt, dass der Hochwasserschutz von Ort zu Ort anders organisiert werde, erklärt ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamts Ingolstadt. Das hat oft städtebauliche Gründe. Die Stadt Neuburg setze beim Hochwasserschutz auf mehrere Säulen. Neben den Deichen am nördlichen Donauufer, im Englischen Garten und am Brandl kommen im Hochwasserfall mobile Systeme zum Einsatz. Um das historische Stadtbild nicht zu beeinträchtigen, werden am Donaukai, auf der Leopoldieneninsel und im Bereich "Zur Hölle" mobile Schutzwände aufgebaut. Sollte der Pegel auf sechs Meter oder höher steigen, werden die mobilen Wehre aufgestellt.

16 Bilder Hochwasser in Neuburg: So ist die Lage an der Donau Foto: Tabea Kingdom

Donau in Neuburg führt Hochwasser

Nach Prognosen am Dienstagnachmittag geht die Stadt Neuburg nicht von einem Pegelstand in dieser Höhe aus. Laut dem Hochwassernachrichtendienst zeigen die Wasserstände an der gesamten Donau steigende Tendenzen. Streckenweise wird in Neuburg, Kelheim, Vilshofen und Passau die Meldestufe 3 überschritten. Meldestufe 4 wird derzeit nicht erwartet. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes soll das Regenwetter die kommenden Tage anhalten. Der Schnee ist in vielen Regionen bereits abgetaut.