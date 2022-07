Neuburg

vor 16 Min.

"Ich bin stolz": Verteidigungsministerin lobt Neuburger Luftwaffengeschwader

Plus Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht im Rahmen ihrer Sommerreise das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Welchen Eindruck sie von der Truppe hat und warum keine Eurofighter fliegen.

Von Katrin Kretzmann

Am Freitag herrschte fast schon Ausnahmezustand auf dem Fliegerhorst in Neuburg. Mehr als zwei Dutzend Journalisten aus ganz Deutschland waren zur Basis des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 gekommen. Grund dafür war ein prominenter Gast, der gegen 9 Uhr mit der A400M zur Landung ansetzte: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die SPD-Politikerin machte im Rahmen ihrer Sommerreise, bei der sie zahlreiche Dienstellen der Bundeswehr besucht, auch halt in Neuburg. Bitter nur: Einen spektakulären Überflug der Eurofighter gab es nicht. Dafür warme Worte für die Truppe – bei der die Ministerin einen nahbaren und positiven Eindruck hinterließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen