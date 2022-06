Neuburg

vor 17 Min.

Im Neuburger Rödenhof kommen Musikhits von Kinderfilmen auf die Bühne

Wer versteckt sich hinter den geheimnisvollen Silhouetten? So viel sei verraten: Jede Menge Musik. Und Filmklassiker, die teils schon seit Jahrzehnten Jung und Alt begeistern. „Wish upon a star“ will im Neuburger Rödenhof Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen.

Von Anna Hecker

Jeder kennt sie und schon wenn die ersten Töne erklingen, muss man einfach mitsingen, mitwippen und mitklatschen: Filmmusikklassiker. Oft prägen sie eine Szene mehr als das Geschehen, wenn man die Melodien hört, hat man sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Noch intensiver kann das sein, wenn diese Titel aus Kinderfilmen stammen. Dann gesellt sich zu der Erinnerung noch verträumte Nostalgie. All diese Gefühle werden nun sicher hervorgerufen, wenn die Musiker von „Wish upon a star“ in den Neuburger Rödenhof kommen und ein Konzert rund um die beliebtesten Kinderfilmmusikklassiker geben.

