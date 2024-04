Immer noch fit in der Frisierstube: Edeltraud Reiter feiert 90. Geburtstag

Die Neuburgerin Edeltraud Reiter feiert runden Geburtstag. Mit ihren 90 Jahren ist sie immer noch als Friseurin im eigenen Salon tätig.

Viele kennen sie noch aus der Zeit, in der sie den Salon Reiter in der Hirschenstraße betrieben hat. Die Friseurmeisterin ist nach wie vor aktiv in ihrem Beruf und das, obwohl sie am heutigen Donnerstag 90 Jahre alt wird. Ihre Stammkundschaft kommt nach wie vor regelmäßig in ihre Frisierstube in Neuburg-Herrenwörth. Wer Edeltraud Reiter sieht, kann ihr Alter kaum fassen. Topfit ist sie. Leider überschattet ein Schicksalsschlag ihren runden Geburtstag.

Ihr Sohn Dieter verstarb am 1. April – ein herber Schlag für die rüstige Seniorin, die aber auch gleich ihr Geheimrezept für so viel Kraft und Ausdauer im Alter preisgibt: „Immer positiv denken!“

Edeltraud Reiter stammt ursprünglich aus dem Riesengebirge und kam mit ihrer Familie 1945 zuerst einmal in die Gegend von Augsburg. Von dort zog ihre Familie zuerst nach Neuburg-Zell und anschließend nach Marienheim. Die heutigen Stadtteile von Neuburg waren damals noch eigenständige Gemeinden und hatten auch eigene Schulen, die Edeltraud Reiter besuchte. Ihre Eltern führten eine Gärtnerei und Edeltraud Reiter erlernte das Handwerk der Floristin.

Edeltraud Reiter feiert ihren 90. Geburtstag

Bis zu ihrer Hochzeit 1954 mit Günter Reiter, einem waschechten Neuburger, arbeitete sie im elterlichen Betrieb mit. „Wir haben in der Marienheimer Kirche geheiratet, in der ich auch schon konfirmiert worden war.“ Mitte der 60er dann schulte Edeltraud Reiter um und erlernte das Friseurhandwerk. „Mit 31 absolvierte ich die Gesellenprüfung und mit 34 die Meisterprüfung.“ Bis 1997 betrieb sie den Salon Reiter in Neuburg. Anschließend bauten die Reiters ein Haus in Herrenwörth und Edeltraud Reiter richtete sich im Keller ihre Frisierstube ein. Und dort empfängt sie noch heute ihre Stammkunden.

Neben den Haaren wird auch der Plausch gepflegt, wobei allerlei Neuigkeiten ausgetauscht werden. Wenn sie sich nicht um die Haare ihrer Kundinnen und Kunden kümmert, pflegt sie ihre Orchideen und ihren Garten. Die Floristin ist nie verloren gegangen. Außerdem liebt sie das Tanzen. „Wir sind eine lustige Gruppe von acht Personen und sind regelmäßig in Lampertshofen auf dem Tanzparkett.“

Der runde Geburtstag wird im engsten Familien- und Bekanntenkreis gefeiert. Kein großer Trubel – zu nah geht ihr der Tod ihres Sohnes. Ihr Enkel Thomas kommt mit seiner Familie zu dem besonderen Jubiläum und die fidele Uroma freut sich auf ihre beiden Urenkel Luka und Maximilian.