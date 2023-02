Neuburg

12:00 Uhr

In Baiern bekommen die Winterstörche von Gunter Weinrich feine Delikatessen

Er darf ihm nahekommen: Gunter Weinrich füttert einen Winterstorch in Baiern bei Rohrenfels.

Plus Etwa 300 Störche bleiben das ganze Jahr über in Bayern. Gunter Weinrich aus Neuburg füttert sein treuestes Paar in Baiern mit Fleischdelikatessen.

Wenn Gunter Weinrich mit den aufgewärmten Fleischdelikatessen auftaucht, flattern die Störche schon heran. Bei Baiern (Gemeinde Rohrenfels) am Rande des Donaumooses füttert der Neuburger Naturfreund wieder Winterstörche. Einige Wochen lang war das Männchen allein, die Störchin hatte sich nach Donauwörth abgesetzt.

