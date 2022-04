Neuburg

vor 31 Min.

In Neuburg kann man jetzt Medikamente vom Auto aus abholen

Einfach Medikamente abholen, ohne auszusteigen: An dem Autoschalter bei der Apotheke am Schrannenplatz ist das ab sofort möglich.

Plus Bei der Apotheke am Schrannenplatz in Neuburg kann man ab sofort Medikamente bei einem Autoschalter abholen. Dadurch soll die Parkplatzsuche in der Innenstadt entfallen.

Von Anna Hecker

Seit Donnerstag ist er in Betrieb: der Autoschalter der Apotheke am Schrannenplatz. Der auf den ersten Blick unscheinbare Kasten an der Außenfassade der Apotheke erleichtert den Kunden der Neuburger Apotheke das Abholen ihrer Medikamente spürbar. Denn wer nicht viel Zeit hat, kann seine bestellten Waren direkt aus dem Auto heraus abholen – ganz ohne lästige Parkplatzsuche.

