Neuburg/Ingolstadt

18:00 Uhr

Fahrrad-Boom in Neuburg und Ingolstadt hält an

Plus In der Corona-Krise waren Fahrräder so stark nachgefragt, dass nicht alle Kaufwünsche erfüllt werden konnten. Wie sich Pandemie und Krieg auf regionale Geschäfte auswirken.

Von Dorothee Pfaffel

In der Corona-Pandemie haben die Menschen ihre Liebe zum Fahrrad wiederentdeckt. Diese Liebe ging sogar soweit, dass zu Beginn der Pandemie Räder Mangelware wurden. Denn die Händler, die ihre Ware lange im voraus bestellen, konnten so schnell nicht auf die rasant steigende Nachfrage reagieren. So erging es auch den Geschäften in der Region. Doch wie sieht es aktuell aus? Haben sich Angebot und Nachfrage wieder eingependelt? Und welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine?

