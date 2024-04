Insgesamt 6000 Euro Schaden: mehrere Verkehrsunfälle im Raum Neuburg

In Neuburg werden mehrere Autos angefahren. Die Verursacher begehen jedoch Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich im Raum Neuburg ereignet. Laut Polizeibericht kümmerten sich die Verursacher jedoch nicht um die entstandenen Schäden.

Im Laufe des 17. April stellte eine 19-jährige Neuburgerin ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Donauwörther Straße ab. Dort wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Sschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Im Raum Neuburg kommt es zu mehreren Verkehrsunfallfluchten

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich auch am 17. April gegen 13 Uhr in der Von-Reisach-Straße in Rennertshofen. Dort wurde sowohl der geparkte Pkw eines 67-jährigen Rennertshofeners, als auch ein angrenzender Zaun durch einen bislang unbekannten Verursacher erheblich beschädigt. Der hier angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auch in Ehekirchen wurde am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Eine 22-Jährige parkte ihren Pkw in Walda im Bereich Kirchplatz und Kindergarten. Dort wurde das Fahrzeug im Zeitraum von 6.50 Uhr bis 15.40 Uhr im Bereich des vorderen Kotflügels beschädigt. Der hier angerichtete Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

Ebenfalls am Mittwoch gegen 15.10 Uhr stellte eine 46-jährige Neuburgerin ihren Pkw in der Hechtenstraße gegenüber einer Bäckereifiliale auf einem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der Seitentüre, welche offensichtlich durch einen daneben geparkten Pkw verursacht worden war. Auch hier entfernte sich der Verursacher jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Fahrzeug der 46-Jährigen beläuft sich auf rund 600 Euro.

In allen Fällen nimmt die Polizei Neuburg Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)