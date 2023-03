International Hot Jazz Quartet: Ganz locker und voll konzentriert

Plus Das International Hot Jazz Quartet war zu Gast im Birdland und zeigte im Jazzkeller sein ganzes Können.

Im Gänsemarsch zogen sie auf die Bühne, die vier Musiker des International Hot Jazz Quartet – gut sitzender Anzug, blütenweißes Hemd und die Krawatten perfekt gebunden. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer im voll besetzten Birdland-Keller ist damit klar: Das hier ist eine seriöse Veranstaltung, Eleganz und Können sind zu erwarten, nichts wirklich Wildes und Exaltiertes. Die Erwartung wird mehr als eingelöst: Die vier Jazzer bieten Entertainment auf oberstem Niveau, sie entfalten den noch immer anhaltenden Zauber teils über 100 Jahre „alter“ Dixie- und Swing-Klassiker auf eine frische, lockere Art, aber im Detail hoch konzentriert.