Neuburg

vor 17 Min.

Ist der E-Auto-Boom vorbei? So läuft der Verkauf in Neuburg

Dem einen sind sie zu groß und zu schwer, dem anderen zu teuer. Wieder andere haben Angst, der Akku hält nicht, was die Hersteller versprechen. Elektrofahrzeuge werden lieber geleast als gekauft.

Plus Der Stopp der staatlichen Förderung hat die Nachfrage von E-Fahrzeugen deutschlandweit gedämpft. Die Händler in Neuburg bleiben zwar teilweise optimistisch, fordern aber auch Maßnahmen.

Von Manfred Dittenhofer

Elektro, Hybrid, Benzin oder Diesel? Diese Frage stellen sich jeden Tag viele Menschen, die ein Auto kaufen wollen. Der Hype nach E-Fahrzeugen scheint gebrochen. Seit die Bundesregierung den Fördertopf für den Kauf eines Pkw mit Elektroantrieb trockengelegt hat, ist die Nachfrage zurückgegangen. Wie steht es um den Verkauf von E-Autos im Raum Neuburg? So viel vorneweg: Bezeichnet man die E-Autos als Ladenhüter, wird man dem Markt dann doch nicht gerecht, zumindest wenn man nach den Aussagen der Händler geht.

Wenn sich Helmut Reiter, Verkaufsleiter im Autohaus Prüller in Neuburg, etwas wünschen dürfte, dann wäre das gar nicht so sehr, dass ein neuer Fördertopf für E-Autos geöffnet wird. Nein, er setzt eher bei den deutschen Herstellern an. „Wir brauchen kleinere und bezahlbare Fahrzeuge.“ Denn der klassische Zweitwagen sei auch der klassische elektrische. Und sein ganz wichtiger Zusatz: „Die Ladeinfrastruktur muss endlich massiv ausgebaut werden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

