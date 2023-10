Neuburg

Der oberbayerische-fränkische Gitarrengipfel begeistert im Birdland

Plus Joe Bawelino und Gige Brunner suchen und finden im Neuburger Birdland den größten gemeinsamen Nenner zwischen Entertainment und hoher Qualität, Sinti-Jazz und Fingerpicking.

Von Reinhard Köchl

Wo liegt der gemeinsame Nenner für zwei Gitarristen, sozusagen ihre Mitte? Exakt in Neuburg, oder besser: im Birdland! Joe Bawelino kommt aus München und Gerhard Brunner aus Nürnberg. Die beiden brauchen also eine knappe Stunde über die A9, um sich auf halbem Weg in einem der besten Jazzclubs Deutschlands zu treffen – was das Birdland seit vergangener Woche wieder einmal schwarz auf weiß besiegelt bekommen hat.

Bawelino führt die Tradition des Sinti-Gitarren-Übervaters Django Reinhardt fort, liebt aber auch die großen Amerikaner Joe Pass, Wes Montgomery und George Benson, während Brunner dem im Folk gebräuchlichen Finger-Styling frönt und mit erstaunlicher Gelenkigkeit durch den Harmonien-Dschungel galoppiert. Außerdem ist Big Papa Joe 77, während Gige alias Gerhard – im Hauptberuf Comiczeichner – gerade 60 geworden ist. Zwei Generationen, zwei Techniken, aber gerade deshalb ein kongeniales Gitarrenduo, das mal fein ziseliert oder wahlweise fulminant abgroovt, wie die zahlreich erschienenen Fans der Gitarre im Kellergewölbe begeistert zur Kenntnis nehmen durften.

