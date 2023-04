Neuburg

11:31 Uhr

Jugendliche randalieren vor Neuburger Krankenhaus: Brand und zwei Verletzte

Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr wegen eines Brands am Neuburger Krankenhaus ausrücken.

Am frühen Samstagmorgen randalieren Jugendliche vor der Notaufnahme am Neuburger Krankenhaus, wodurch es zu einem Brand kommt. Auch am Bahnhof treiben die Täter ihr Unwesen.

Mehrere Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen vor der Notaufnahme des Neuburger Krankenhauses randaliert und damit offenbar Einsätze sowohl der Polizei als auch der Feuerwehr ausgelöst. Zunächst, gegen 1.35 Uhr, wartete laut Angaben der Polizei eine Gruppe junger Leute vor der Notaufnahme auf eine Freundin, die behandelt wurde, konsumierten Alkohol und lärmten herum. Da sie sich durch das Krankenhauspersonal nicht beruhigen ließen, musste die Polizei ausrücken. Ein 18-jähriger Oberhausener, der deutlich alkoholisiert war, ließ sich weiterhin nicht beruhigen und kam auch einem Platzverweis durch die Polizei nicht nach. Daraufhin wurde er bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Der Rest der Gruppe entfernte sich daraufhin, schreibt die Polizei. Jugendliche randalieren vor Neuburger Krankenhaus Jedoch offenbar nur vorübergehend. Denn kurze Zeit später, gegen 4.35 Uhr, musste die Neuburger Feuerwehr zur Ameos-Klinik ausrücken. Zunächst wurde eine brennende Tonne im Außenbereich der Notaufnahme gemeldet. Laut Angaben der Feuerwehr konnte ein Mitarbeiter der Klinik diesen Brand bereits löschen. Dafür brannte es nun an anderer Stelle, nämlich im Bereich des Betriebshofes, wo gelagertes Material Feuer fing. Der Brand selbst beschränkte sich auf den Außenbereich, allerdings musste ein großer Teil des Kellers im Krankenhaus wegen des eindringenden Rauchs belüftet werden, teilt die Feuerwehr mit. Bei ersten Löschversuchen erlitten eine Krankenschwester und ein Beamter der Polizei Neuburg eine leichte Rauchgasvergiftung. Die beiden wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Die Maßnahmen waren nach knapp zwei Stunden beendet und die Kräfte der Feuerwehr Neuburg konnten wieder einrücken. Nun hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen, die bereits gegen 1.35 Uhr vor der Notaufnahme randaliert hatten, möglicherweise auch für die folgenden Brände verantwortliche waren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion einen Zusammenhang der beiden Einsätze. Nähere Informationen können die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht mitteilen. Am Neuburger Bahnhof: Jugendliche klauen Fahrrad und beschädigen Auto Gegen 4 Uhr fielen einige junge Leute aus dieser Gruppe erneut im Bereich der Neuburger Bahnhofstraße auf. Eine 21-jährige Rennertshofenerin war dort laut Polizei mit einem Fahrrad unterwegs. Da sie offenbar stark alkoholisiert war und einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau das Fahrrad am Neuburger Bahnhof entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Außerdem räumte sie ein, zusammen mit einem Begleiter die Windschutzscheibe eines geparkten Autos in der Bahnhofstraße beschädigt zu haben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. (ands, AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Betrunkene Jugendliche lösen Polizeieinsatz an der Notaufnahme aus

