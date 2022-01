Jugendliche versuchen am Ottheinrichsturm in Neuburg ein Feuer zu entfachen

Jugendliche haben in Neuburg versucht, Kartonagen in Brand zu setzten. Die Polizei wurde rechtzeitig auf die Gruppe aufmerksam gemacht.

Am Herzog-Ludwig-Weg in Neuburg haben Jugendliche versucht, ein Feuer zu entfachen. Das teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Neuburger Polizei am späten Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr telefonisch mit, dass am Ottheinrichsturm Jugendliche lautstark ein Lagerfeuer machten.

Vor Ort trafen die Beamten vier männliche Jugendliche an. Die Gruppe versuchte mit mitgebrachten Kartonagen ein Feuer an der Wand des Ottheinrichsturms zu legen. Dieses konnte durch die Beamten gelöscht werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. (nr)