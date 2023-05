Neuburg

13:37 Uhr

Kameras in den Neuburger Bussen: Zwei Lösungen für das Problem im Test

In den Neuburger Stadtbussen soll Videoüberwachung getestet werden. Immer wieder war es zu Zwischenfällen mit Fahrgästen gekommen.

Plus Nach mehreren Zwischenfällen in den Neuburger Stadtbussen wird im Februar eine Videoüberwachung ins Gespräch gebracht. Jetzt gibt es zu dem Vorhaben Neuigkeiten.

Die Empörung in der Sitzung des Neuburger Werkausschusses im Februar war groß. Sichtlich beunruhigt hatte das Gremium den Berichten von Stadtbusfahrern zugehört, die von zahlreichen Zwischenfällen in den Bussen erzählten. Hauptsächlich Migranten hatten die Fahrerinnen und Fahrer beschimpft und teilweise sogar angegriffen. Mehrere Stadträte hatten daraufhin eine Videoüberwachung in den Bussen ins Gespräch gebracht, die von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling geprüft werden sollte.

Die Stimmung in der Februar-Sitzung war angespannt, bereits eine Busfahrerin hatte gekündigt, andere berichteten davon, mit Bauchschmerzen in die Arbeit zu gehen. Mehrere Anzeigen waren bei der Polizei eingegangen, weil Migranten andere Fahrgäste oder die Busfahrer selbst angepöbelt hatten. Ob eine Videoüberwachung dieses Problem lösen könnte, müsste jedoch zunächst geprüft werden, immerhin gehe es dabei auch um Fragen des Datenschutzes, wie Gmehling damals anmerkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

