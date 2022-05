Kammerorchester Neuburg überrascht mit Geburtstagsständchen der besonderen Art

Plus Das Neuburger Kammerorchester lädt zum 26. Konzert in den Kongregationssaal ein. Die Laien und Profis harmonieren perfekt und heben sich einen Spaß bis zum Schluss auf.

Vier große Namen stehen auf dem Programm. Um genau zu sein, sind es vier meisterhafte Namen: Bach, Haydn, Beethoven und Mozart will das Neuburger Kammerorchester bei seinem 26. Konzert im Kongregationssaal dem Publikum servieren. Da sind die Erwartungen groß. Nicht zuletzt, da das Ensemble aus Laienmusikern und Profis in den vergangenen Jahren mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Da fragt man sich natürlich, ob das Niveau gerade nach zwei bitteren Jahren der Corona-Pause gehalten werden konnte.