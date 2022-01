Keine Chlorung mehr in Neuburg: Warum das Wasser trotzdem noch gerochen hat

Das Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen wird seit Montagmorgen nicht mehr gechlort. Doch auch danach roch das Wasser teils nach Chlor. Die Stadtwerke erklären, warum.

Am Montagvormittag verkündeten die Stadtwerke Neuburg die Nachricht, auf die Tausende Bürgerinnen und Bürger in Neuburg und Oberhausen gewartet haben: Die monatelange Chlorung des Trinkwassers ist beendet. Doch so mancher dürfte sich im Laufe des Montags gewundert haben, warum zum Teil immer noch Chlorgeruch aus dem Wasserhahn zu vernehmen war.

Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen wird nicht mehr gechlort

Wie Bereichsleiter Ernst Reng von den Stadtwerken auf Anfrage erklärt, befanden sich am Montag noch acht Millionen Liter gechlortes Wasser im Hochbehälter, die im Laufe des Tages herausgespült wurden. Ab Dienstag müsste theoretisch frisches Wasser in den Haushalten angekommen sein, so Reng. Es könne lediglich sein, dass noch Chlor-Reste in den Leitungen vorhanden seien.

Auch nach Beendigung der Chlorung kontrollieren die Stadtwerke die Wasserqualität engmaschig. In den kommenden sechs Wochen wird man zweimal wöchentlich jeweils 17 Proben nehmen, dann steht eine Abschlussprobe an, kündigt Reng an. (ands)

