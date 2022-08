Neuburg

"Kinder im Blick": Beratungsangebot für Eltern in Trennung

Was passiert mit einem Kind nach der Trennung der Eltern? In Neuburg gibt es dafür ein Beratungsangebot.

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen bietet für Eltern, die in Trennung leben, den Elternkurs „Kinder im Blick“ an. Der Kurs ist gedacht für Eltern, die Orientierung suchen, um mit der veränderten Situation umzugehen und sich selbst und ihren Kindern nach einer Trennung besser helfen wollen. Ebenso ist er aber auch für Eltern, die schon länger getrennt sind und Schwierigkeiten im Umgang mit dem anderen Elternteil oder mit ihrem Kind haben. Im Kurs bekommen Eltern aktuelle und wissenschaftlich fundierte Antworten auf Fragen, die den Umgang mit sich, den Kindern und dem anderen Elternteil in der Trennungssituation betreffen. „Kinder im Blick“ ist ein deutschlandweit durchgeführtes, praxisorientiertes Elterntraining, in dem alltagstaugliche Kompetenzen erlernt werden können. Die Eltern lernen, wie sie eine liebevolle und konsequente Erziehung umsetzen können. Zusätzlich üben die Teilnehmer, wie sie mit eigenen schwierigen Gefühlen und mit Streitsituationen besser umgehen können. Kurs für Eltern in Trennung wird in Neuburg angeboten Der Elternkurs beginnt am Donnerstag, 29. September, und findet an sieben aufeinanderfolgenden Vormittagen (außer in den Ferien) in den Räumen der Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 150 (FOS/BOS) in Neuburg jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Der Kurs wird von ausgebildeten Kinder-im-Blick-Trainerinnen gehalten. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten. Interessenten können sich online unter www.kinder-im-blick.de und unter der Telefonnummer 08431/1020 informieren und anmelden. Falls die angegebenen Kurszeiten nicht passen, können sich Interessenten auch für Abend- bzw. Wochenendkurse vormerken lassen. (AZ)

