Kita-Leiter mit 26: Dieser Neuburger bricht mit allen Klischees

Plus Seit diesem Kita-Jahr leitet Marcel Gomez die Kinderkrippe Forscherkiste – mit 26. Der Neuburger bekam als männlicher Erzieher früh Gegenwind, jetzt bricht er mit allen Klischees.

Von Andreas Zidar

Wie stellt man sich einen Mann vor, der mit 26 Jahren eine Kita leitet? Was auch immer in den Sinn kommt – Marcel Gomez dürfte, rein äußerlich, den Erwartungen widersprechen. Der Neuburger hat einen durchtrainierten Oberkörper – tägliches Krafttraining sei Dank. Am Hals und an den Unterarmen zieren diverse Tattoos seine Haut. In den Ohrläppchen stecken Tunnel-Ohrringe. Und am Wochenende arbeitet Gomez als Barkeeper in der Fly-Bar. Dass er nicht dem klassischen Bild eines Erziehers entspricht, ist Gomez bewusst. „Das ist von mir gewollt“, sagt er. „Ich will ganz bewusst aus den Klischees ausbrechen.“ Der Mann, der seit diesem Kita-Jahr die BRK-Kinderkrippe Forscherkiste im Neuburger Schwalbanger leitet, ist eine besondere Persönlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

