Neuburg

vor 16 Min.

Knapp 100 Medizinische Fachangestellte streiken auf dem Schrannenplatz

Plus Mehr Gehalt und Wertschätzung, das fordern die Medizinischen Fachangestellten (MFA) beim bundesweiten Warnstreik am Donnerstag. In Neuburg legen knapp 100 MFA ihre Arbeit nieder.

Von Katrin Kretzmann

Der grelle Ton von Trillerpfeifen durchbricht am Donnerstag die Mittagsruhe in Neuburg. Auf dem Schrannenplatz drehen knapp 100 Frauen ihre Runden, halten Schilder in die Höhe mit Worten wie "Mehr Wertschätzung, denn wir sind systemrelevant" oder auch "Ich will so bezahlt werden, wie ich beleidigt werde". Sie alle sind Medizinische Fachangestellte und sind dem bundesweiten Aufruf des Verbands medizinischer Fachberufe (vmf) zum Warnstreik gefolgt.

Knapp 100 Medizinische Fachangestellte streiken auf dem Neuburger Schrannenplatz

Die Botschaft ist klar: Die Fachkräfte fordern neben einer besseren Bezahlung auch mehr Wertschätzung für ihre tägliche Arbeit. "Ohne uns läuft in den Arztpraxen nichts, doch das wird gerne vergessen", sagt eine der Frauen. Eine andere bestätigt sie in ihren Worten und ergänzt: "Wir sind am Limit und es muss sich endlich etwas ändern, dafür sind wir heute hier."

