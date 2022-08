Kritik an drohender Parkbad-Schließung in Neuburg flaut nicht ab

Plus Viele Bürger können die Schließung des Neuburger Hallenbades im Herbst nicht verstehen –auch wenn eine kurzfristige Öffnung in Aussicht gestellt wird. Auch Vereine sehen massive Probleme.

Es war eine Nachricht wie ein Paukenschlag: Das Neuburger Hallenbad soll im Herbst nicht öffnen. Diesmal allerdings nicht wegen Pandemie-Beschränkungen, sondern wegen der Energie-Krise: Gast gibt es zu wenig, und dann ist es auch noch zu teuer. Das Bad zu heizen, könne man sich also nicht leisten, sagt der Neuburger Werkausschuss als Grund für die weitreichende Entscheidung.