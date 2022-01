Lange Wartezeiten im Neuburger Parkbad: Jetzt reagieren die Stadtwerke

Am Eingang des Neuburger Parkbads mussten Gäste zuletzt häufig lange warten. In der Folge kam es immer wieder zu Beschwerden. Jetzt reagieren die Stadtwerke.

Besucherinnen und Besucher, die ins Neuburger Parkbad wollen, mussten zuletzt immer wieder lange vor dem Eingang ausharren. Zum Teil bildeten sich lange Schlangen. Wie berichtet, ist dafür die coronabedingte Maximalzahl an Badegästen verantwortlich. Zum Teil musste man mehrere Stunden warten, bis man ins Bad kam, in der Folge habe es immer wieder Beschwerden gegeben, berichtet Bäderbetriebsleiter Maik Müller. In der Schlange habe sich die Stimmung zum Teil hochgeschaukelt.

Lange Schlangen im Neuburger Parkbad: Jetzt soll die Wartezeit auf der Internetseite stehen

Nun reagieren die Stadtwerke. Bislang ist auf der Internetseite nur die aktuelle Auslastung im Bad zu sehen. Voraussichtlich ab dem kommenden Wochenende sollen Gäste im Web nun auch erfahren, wie lange die Schlange ist beziehungsweise wie lange man ungefähr warten müsste. Dafür teile man einen grob überschlagenen Wert mit, kündigt Müller an. Er bittet angesichts der Jahreszeit und der vielen Kurse, die man nachholen muss, um Verständnis. Es sei absolute Hallenbad-Hauptsaison. „Ganz Bäder-Deutschland kann die Nachfrage gerade nicht bedienen.“

