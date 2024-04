Lastwagenfahrer reißt mit aufgestelltem Kipper Kabelbrücke in Neuburg ab

Ein Lastwagenfahrer reißt mit seinem aufgestellten Kipper eine Kabelbrücke in Neuburg um. Die Stadtwerke müssen kurzfristig den Strom abstellen.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer aus Hessen hat am Mittwochmorgen in der Neuburger Ruhrstraße mit seinem Kipper eine Kabelbrücke abgerissen. Laut Polizei stellte der 47-Jährige gegen 6.20 Uhr per Hydraulik den Kipper seines Lastwagens auf, um über Nacht angesammeltes Regenwasser abzulassen. Beim anschließenden Fahrantritt hat der 47-Jährige vergessen, dass der Kipper noch aufgestellt war und stieß damit gegen eine über die Fahrbahn führende Kabelbrücke.

Kabelbrücke in Neuburg wird beschädigt und abgebaut

Durch den Anstoß wurde die Kabelbrücke umgerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Da über die Kabelbrücke Baustrom geleitet wurde, mussten die Stadtwerke kurzfristig den Strom abstellen. Die Absicherung der Unfallstelle stellten die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuburg und Heinrichsheim sicher. Die beschädigte Kabelbrücke musste abgebaut werden. (AZ)