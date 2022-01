Neuburg

Leben auf drei Quadratmetern: 82-jährige Neuburgerin wohnt seit Jahren im Auto

Ein Auto als Zuhause: In diesem Einser-Golf aus dem Jahr 1983 wohnt eine 82-Jährige schon seit fast fünf Jahren. Der Wagen steht auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neuburg. Die Frau möchte nicht von vorne gezeigt werden.

Plus Eine Rentnerin wohnt seit fast fünf Jahren in ihrem alten Golf vor einem Supermarkt in Neuburg. Die 82-Jährige sucht eine eigene Wohnung - und einen Rechtsanwalt.

Von Andreas Zidar

Angenommen, man würde diese „Wohnung“ inserieren, könnte man Folgendes schreiben: Drei Quadratmeter, drei Türen, 75 PS, 130.000 Kilometer auf dem Tacho, und, das Entscheidende: Kaltmiete 0 Euro. Sarah Engel, so möchte die Frau genannt werden, macht die Beifahrertüre auf und zeigt auf den Sitz mit nach hinten geklappter Lehne. „Hier ist mein Schlafzimmer.“ Mit dem Finger deutet sie über den Schaltknüppel, auf den Bereich zwischen Lenkrad und Fahrersitz. „Und hier mein Wohnzimmer.“ Man kann es sich kaum vorstellen, aber die 82-Jährige aus Neuburg wohnt tatsächlich in einem Auto – und das seit mittlerweile fast fünf Jahren. Die Rentnerin kann und will nicht viel Geld für eine teure Mietwohnung auszugeben. Also hat sie sich mit ihrem Einser-Golf aus dem Jahr 1983 auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neuburg niedergelassen.

