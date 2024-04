LED-Laternen in Neuburg: Stadt will Umrüstung vorantreiben

Plus Die Stadt Neuburg will die Umrüstung der rund 4000 Straßenlaternen auf LED-Technik vorantreiben. Auch das Schloss erhält eine neue, stromsparende Beleuchtung.

Insgesamt rund 4000 Straßenlaternen leuchten im Stadtgebiet Neuburg. Wohl nur jede vierte bis fünfte arbeitet aktuell mit einer energiesparenden LED-Technik, schätzt Christoph Gastl, der Sachgebietsleiter für Tief- und Straßenbau. Doch ganz genau sagen lässt sich das aktuell nicht. Denn die Laternen waren bisher weder schriftlich noch digital erfasst. Das ändert sich nun.

Um die gezielte Umrüstung auf LED voranzutreiben, womit man sich etwa 70 Prozent an Strom spart, hat die Verwaltung 2018 ein Ingenieurbüro damit beauftragt, den gesamten Bestand an Straßenleuchten zu erfassen, mitsamt dem ungefähren Alter und dem verwendeten Leuchtmittel. Aus diesen umfangreichen Daten entsteht ein Kataster. Damit kann die Stadt strukturiert vorgehen, wenn es darum geht, alte Leuchtmittel auszutauschen.